Четыре туриста пропали в Хабаровском крае при сплаве на байдарках
10:05 25.08.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Хабаровском крае при сплаве на байдарках пропали четыре туриста. Инцидент произошёл в Солнечном районе.
По данным региональной прокуратуры, по реке Горин сплавлялась незарегистрированная группа, в состав которой входила несовершеннолетняя.
На место ЧП выдвинулись спасатели. Прокуратура начала проверку. Говорит Москва
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