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Четыре туриста пропали в Хабаровском крае при сплаве на байдарках

10:05 25.08.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Хабаровском крае при сплаве на байдарках пропали четыре туриста. Инцидент произошёл в Солнечном районе.

По данным региональной прокуратуры, по реке Горин сплавлялась незарегистрированная группа, в состав которой входила несовершеннолетняя.

На место ЧП выдвинулись спасатели. Прокуратура начала проверку.  Говорит Москва

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