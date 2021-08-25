Четыре туриста пропали в Хабаровском крае при сплаве на байдарках

10:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Хабаровском крае при сплаве на байдарках пропали четыре туриста. Инцидент произошёл в Солнечном районе.

По данным региональной прокуратуры, по реке Горин сплавлялась незарегистрированная группа, в состав которой входила несовершеннолетняя.

На место ЧП выдвинулись спасатели. Прокуратура начала проверку. Говорит Москва