0
0
107
НОВОСТИ

Православные активисты хотят провести свой урок в школах Новосибирской области - СМИ

10:32 25.08.2021

Общественное движение «Россия Православная» обратилось к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с просьбой поддержать 1 сентября проведение открытого урока «Живи как Невский» в «учебных заведениях региона». Обосновывая инициативу, организаторы отметили, что «каждое поколение стоит на плечах предыдущего», а «наш общий гражданский долг — дать молодому поколению ориентир личности».

Открытое письмо «России Православной» в адрес Травникова опубликовал в соцсетях директор Новосибирского городского открытого колледжа Сергей Чернышов.

Главу региона проинформировали, что проект реализуется в «ознаменование» 800-летия со Дня рождения Александра Невского.  tayga.info

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

11:05 25.08.2021
Порошенко обвинил Зеленского в организации нападения на себя
0
15
11:00 25.08.2021
СДПГ обогнала правящий ХДС в предпочтениях немцев - опрос
0
34
10:20 25.08.2021
Очередной скандал из-за строительства храма в сквере разгорается на этот раз в Иркутске - СМИ
0
125
10:05 25.08.2021
Четыре туриста пропали в Хабаровском крае при сплаве на байдарках
0
132
10:00 25.08.2021
Российские регбисты не выступят в Канаде из-за требований по вакцинации от коронавируса
0
153
09:32 25.08.2021
В России запретили давать рекламу с помощью звукового оборудования на зданиях
0
171
09:27 25.08.2021
СберБанк запускает новую бесплатную кредитную СберКарту с беспроцентным периодом до 120 дней
0
266
09:20 25.08.2021
Разведка США не смогла прийти к консенсусу о происхождении коронавируса - WP
0
212
09:05 25.08.2021
Минобороны РФ эвакуирует из Афганистана 500 граждан России, ОДКБ и Украины
0
243
09:00 25.08.2021
Госдолг России превысил 20 трлн рублей
0
260

Возврат к списку