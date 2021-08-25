Православные активисты хотят провести свой урок в школах Новосибирской области - СМИ
10:32 25.08.2021
Общественное движение «Россия Православная» обратилось к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с просьбой поддержать 1 сентября проведение открытого урока «Живи как Невский» в «учебных заведениях региона». Обосновывая инициативу, организаторы отметили, что «каждое поколение стоит на плечах предыдущего», а «наш общий гражданский долг — дать молодому поколению ориентир личности».
Открытое письмо «России Православной» в адрес Травникова опубликовал в соцсетях директор Новосибирского городского открытого колледжа Сергей Чернышов.
Главу региона проинформировали, что проект реализуется в «ознаменование» 800-летия со Дня рождения Александра Невского. tayga.info
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