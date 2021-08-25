ФСБ задержала 31 участника террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"
11:32 25.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ России в ходе спецоперации задержала в Москве, Новосибирской области, Якутске и Красноярском крае 31 главаря и участника межрегиональной структуры террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", запрещенной в России. Об этом ТАСС сообщили в среду в Центре общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД и Росгвардией в рамках специальной операции в Москве, Новосибирске, Якутске, Красноярске, Канске Красноярского края, селе Прокудское Новосибирской области пресечена деятельность межрегиональной структуры террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад". Задержан 31 человек из числа ее главарей и рядовых участников", - отметили в ЦОС.
По данным ФСБ, члены ячейки осуществляли вербовку и переправку рекрутов в зоны боевых действий, занимались финансированием находящихся в Сирии участников террористической структуры, а также призывали к совершению преступлений террористического характера.
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