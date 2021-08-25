"Северный поток - 2" не освободят от требований Газовой директивы ЕС - Bloomberg

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Компания Nord Stream AG в среду проиграла в германском суде дело об освобождении "Северного потока - 2" от требований Газовой директивы ЕС. Об этом сообщило агентство Блумберг.

В частности, речь идет о нормах, которые предполагают разделение деятельности по добыче и транспортировке газа. Согласно документу, добывающая компания не может одновременно владеть трубопроводом, по которому доставляется ее газ.