"Северный поток - 2" не освободят от требований Газовой директивы ЕС - Bloomberg
12:00 25.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Компания Nord Stream AG в среду проиграла в германском суде дело об освобождении "Северного потока - 2" от требований Газовой директивы ЕС. Об этом сообщило агентство Блумберг.
В частности, речь идет о нормах, которые предполагают разделение деятельности по добыче и транспортировке газа. Согласно документу, добывающая компания не может одновременно владеть трубопроводом, по которому доставляется ее газ.
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