0
0
43
НОВОСТИ

Талибы назначили бывшего заключенного Гуантанамо министром обороны страны - "Аль-Джазира"

12:20 25.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший заключенный тюрьмы Гуантанамо Абдул Каюм Закир назначен радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) и. о. министра обороны страны. Об этом сообщает в среду катарский телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на источники в движении.

Закир является одним из основных полевых командиров талибов, выполнял боевые задачи и руководил бойцами радикалов. После начала военной операции США и западных сил в Афганистан (2001-2014 гг.) он начал участвовать в боях на стороне движения. Американские солдаты захватили его и поместили в тюрьму на базе Баграм, откуда впоследствии перевели в Гуантанамо. После выхода на свободу он снова примкнул к "Талибану".

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:32 25.08.2021
В Москве выявили 1 402 случая заражения коронавирусом за сутки
0
25
12:05 25.08.2021
В России выявили 19 536 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
87
12:02 25.08.2021
Роман Романенко: Конец августа – прекрасное время провести ночь под звездами
0
95
12:00 25.08.2021
"Северный поток - 2" не освободят от требований Газовой директивы ЕС - Bloomberg
0
124
11:32 25.08.2021
ФСБ задержала 31 участника террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"
0
163
11:20 25.08.2021
Свыше 100 вертолетов российского производства осталось в Афганистане
0
215
11:05 25.08.2021
Порошенко обвинил Зеленского в организации нападения на себя
0
197
11:00 25.08.2021
СДПГ обогнала правящий ХДС в предпочтениях немцев - опрос
0
205
10:32 25.08.2021
Православные активисты хотят провести свой урок в школах Новосибирской области - СМИ
0
214
10:20 25.08.2021
Очередной скандал из-за строительства храма в сквере разгорается на этот раз в Иркутске - СМИ
0
242

Возврат к списку