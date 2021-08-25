Талибы назначили бывшего заключенного Гуантанамо министром обороны страны - "Аль-Джазира"
12:20 25.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший заключенный тюрьмы Гуантанамо Абдул Каюм Закир назначен радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) и. о. министра обороны страны. Об этом сообщает в среду катарский телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на источники в движении.
Закир является одним из основных полевых командиров талибов, выполнял боевые задачи и руководил бойцами радикалов. После начала военной операции США и западных сил в Афганистан (2001-2014 гг.) он начал участвовать в боях на стороне движения. Американские солдаты захватили его и поместили в тюрьму на базе Баграм, откуда впоследствии перевели в Гуантанамо. После выхода на свободу он снова примкнул к "Талибану".
Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.
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