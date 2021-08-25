В Москве выявили 1 402 случая заражения коронавирусом за сутки
12:32 25.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 402 против 1 105 днем ранее, до 1 558 789. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,09%.
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 52 против 56 днем ранее. Всего в столице умерли 27 139 человек, следует из сообщения штаба.
НОВОСТИ
- 12:20 25.08.2021
- Талибы назначили бывшего заключенного Гуантанамо министром обороны страны - "Аль-Джазира"
- 12:05 25.08.2021
- В России выявили 19 536 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:02 25.08.2021
- Роман Романенко: Конец августа – прекрасное время провести ночь под звездами
- 12:00 25.08.2021
- "Северный поток - 2" не освободят от требований Газовой директивы ЕС - Bloomberg
- 11:32 25.08.2021
- ФСБ задержала 31 участника террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"
- 11:20 25.08.2021
- Свыше 100 вертолетов российского производства осталось в Афганистане
- 11:05 25.08.2021
- Порошенко обвинил Зеленского в организации нападения на себя
- 11:00 25.08.2021
- СДПГ обогнала правящий ХДС в предпочтениях немцев - опрос
- 10:32 25.08.2021
- Православные активисты хотят провести свой урок в школах Новосибирской области - СМИ
- 10:20 25.08.2021
- Очередной скандал из-за строительства храма в сквере разгорается на этот раз в Иркутске - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать