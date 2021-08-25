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В Москве выявили 1 402 случая заражения коронавирусом за сутки

12:32 25.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 402 против 1 105 днем ранее, до 1 558 789. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,09%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 52 против 56 днем ранее. Всего в столице умерли 27 139 человек, следует из сообщения штаба.

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