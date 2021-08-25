Роман Романенко: Конец августа – прекрасное время провести ночь под звездами

12:02

Автор фото: Иван Степанов



Летчик-космонавт, Герой России, комментируя уникальное явление конца лета - метеорный поток Персеиды сообщил, что конец августа фактически последние дни, когда звездопад выражен особенно ярко и можно “загадать желание на падающую звезду”.

“Метеорный поток Персеиды – самый яркий звездопад лета. Об этом уникальном явлении упоминается ещё в древних греческих и китайских летописях. Оно возникает при сгорании в атмосфере роя метеорных тел. Это можно сравнить с поездкой на автомобиле в дождливую погоду, когда капли врезаются в лобовое стекло – так и частицы кометной пыли врезаются в атмосферу Земли на высокой скорости”, – рассказал летчик-космонавт.

Также он напомнил об интенсивности природного явления, по его словам в 20 числах августа поток Персеид особенно сильный, количество “падающих звезд” от полуночи и до четырех часов утра может насчитывать до 100-150 штук.

Роман Романенко добавил, что “Сейчас – фактически последние дни, когда можно увидеть падающую звезду и загадать желание. Поэтому рекомендую всем запастись горячим чаем, выехать на 30–40 километров за город, найти открытую местность и провести ночь под звёздами. Чем дальше от населенных пунктов, тем меньше светового загрязнения – и тем больше падающих звезд можно увидеть”.

Наблюдать за звездопадом можно без специальной оптики, не потребуются ни бинокль, ни телескоп, метеоры можно даже фотографировать, для того, чтобы получить снимки частиц на фоне звездного неба, достаточно поставить фотоаппарат на большую выдержку.