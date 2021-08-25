0
0
80
НОВОСТИ

Роман Романенко: Конец августа – прекрасное время провести ночь под звездами

12:02 25.08.2021

ром.jpg
Автор фото: Иван Степанов
Летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко, комментируя уникальное явление конца лета - метеорный поток Персеиды сообщил, что конец августа фактически последние дни, когда звездопад выражен особенно ярко и можно “загадать желание на падающую звезду”.

“Метеорный поток Персеиды – самый яркий звездопад лета. Об этом уникальном явлении упоминается ещё в древних греческих и китайских летописях. Оно возникает при сгорании в атмосфере роя метеорных тел. Это можно сравнить с поездкой на автомобиле в дождливую погоду, когда капли врезаются в лобовое стекло – так и частицы кометной пыли врезаются в атмосферу Земли на высокой скорости”, – рассказал летчик-космонавт.

Также он напомнил об интенсивности природного явления, по его словам в 20 числах августа поток Персеид особенно сильный, количество “падающих звезд” от полуночи и до четырех часов утра может насчитывать до 100-150 штук.

Роман Романенко добавил, что “Сейчас – фактически последние дни, когда можно увидеть падающую звезду и загадать желание. Поэтому рекомендую всем запастись горячим чаем, выехать на 30–40 километров за город, найти открытую местность и провести ночь под звёздами. Чем дальше от населенных пунктов, тем меньше светового загрязнения – и тем больше падающих звезд можно увидеть”.

Наблюдать за звездопадом можно без специальной оптики, не потребуются ни бинокль, ни телескоп, метеоры можно даже фотографировать, для того, чтобы получить снимки частиц на фоне звездного неба, достаточно поставить фотоаппарат на большую выдержку.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:32 25.08.2021
В Москве выявили 1 402 случая заражения коронавирусом за сутки
0
25
12:20 25.08.2021
Талибы назначили бывшего заключенного Гуантанамо министром обороны страны - "Аль-Джазира"
0
64
12:05 25.08.2021
В России выявили 19 536 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
87
12:00 25.08.2021
"Северный поток - 2" не освободят от требований Газовой директивы ЕС - Bloomberg
0
124
11:32 25.08.2021
ФСБ задержала 31 участника террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"
0
163
11:20 25.08.2021
Свыше 100 вертолетов российского производства осталось в Афганистане
0
215
11:05 25.08.2021
Порошенко обвинил Зеленского в организации нападения на себя
0
197
11:00 25.08.2021
СДПГ обогнала правящий ХДС в предпочтениях немцев - опрос
0
205
10:32 25.08.2021
Православные активисты хотят провести свой урок в школах Новосибирской области - СМИ
0
214
10:20 25.08.2021
Очередной скандал из-за строительства храма в сквере разгорается на этот раз в Иркутске - СМИ
0
242

Возврат к списку