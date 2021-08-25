Кабмин РФ продлил программу семейной ипотеки до 2024 года
14:00 25.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство России продлило действие программы "Семейная ипотека" до 2024 года. Как сообщает в среду пресс-служба кабмина, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
"По поручению президента правительство продлило действие программы "Семейная ипотека", - говорится в сообщении. - Кредиты по льготной ставке до 6% годовых на покупку жилья или строительство частного дома можно будет получить до 31 декабря 2023 года".
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