Свои предложения в "Народную программу" ЕР внес Владимир Путин

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Президент Российской Федерации Владимир Путин, в ходе второго этапа Съезда “Единой России”, проходившего 24 августа в Москве, внес свои предложения в “Народную программу”, в которую уже вошли предложения от жителей и специалистов разных регионов. Предложения главы государства, озвученные на Съезде, включают в себя как реализацию масштабных проектов страны, так и поддержку отдельных категорий граждан.

Президентом было предложено распространение мер поддержки военнослужащих на более широкий круг получателей, в частности речь шла о единовременной выплате в сумме 15 000 рублей, и индексации денежного довольствия военнослужащих и правоохранителей выше уровня инфляции на 2022-2023 годы.

Одной из важных задач Президент считает защиту получателей социальных выплат от кредиторов. Депутатам ЕР в новом созыве предстоит решать вопросы с расселением аварийного жилья, и, соответственно, рассчитать связанные с этим бюджетные траты. Президентом поддержана инициатива партии о запуске новой программы расселения, по которой собственников жилья будут переселять из признанного аварийным на 1 января 2021 года жилого фонда.

“Народная программа” партии “Единая Россия” включает в себя два раздела. Первый “Благополучие человека”, включает в себя охрану здоровья, создание новых рабочих мест, меры поддержки всех категорий граждан, развитие образования, экологии и регионов. Второй раздел - “Сильная Россия” – направлен на защиту стабильности и конкурентоспособности страны, развитие перспективных отраслей и сельских территорий, решение проблем неравенства регионов.

Говоря о кандидатах, представляющих на сентябрьских выборах партию «Единая Россия», Владимир Путин подчеркнул новый состав списка кандидатов, по его словам, в него вошли «неравнодушные, энергичные, деятельные люди, которые своим трудом и делами заслужили уважение и признание». «Очень на вас рассчитываю», — заключил он.

Напоминаем: в Москве прошел второй этап Съезда «Единой России», на котором была принята Народная программа, с которой партия идет на выборы депутатов Госдумы VIII созыва. В работе Съезда принял участие Сергей Собянин, он возглавляет региональный список партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму.