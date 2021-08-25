Путин предложил объявить 2023 год в России Годом педагога
15:00 25.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею объявить 2023 год в России Годом педагога. С таким предложением в ходе встречи главы государства с представителями общественности выступила одна из участниц мероприятия Екатерина Гришина.
"Это хорошая идея, хорошее предложение", - сказал президент.
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