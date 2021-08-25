Отношения Кабула и Москвы будут лучше, чем при власти Ашрафа Гани - партия Хекматиара

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отношения Афганистана и России в нынешней перспективе могут быть лучше, чем при руководстве экс-президента Ашрафа Гани. Такое мнение высказал в среду в беседе с ТАСС глава штаба Исламской партии Гульбеддина Хекматиара, его сын Хабиб ур-Рахман Хекматиар.

"Могу сказать, что, как бы ни развивалась ситуация, как минимум, отношения между Афганистаном и Россией теперь будут лучше, чем при руководстве прежней администрации нашей страны", - считает Хекматиар.