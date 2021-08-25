Вьетнам считает США одним из своих главных партнеров - президент

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вьетнам считает США одним из своих главных партнеров, заявил в среду президент Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Нгуен Суан Фук на встрече с вице-президентом Соединенных Штатов Камалой Харрис, находящейся здесь с официальным трехдневным визитом.

По словам главы вьетнамского государства, Вьетнам последовательно проводит независимую и самостоятельную внешнюю политику и готов быть надежным партнером для всех стран, вносящим позитивный вклад в дело мира, стабильности и процветания во всем мире. При этом Вьетнам считает Соединенные Штаты одним из своих главных международных партнеров. "Вьетнам выступает за дальнейшее укрепление всеобъемлющего, и взаимовыгодного партнерства с США, основанного на принципах уважения суверенитета, территориальной целостности и институтов друг друга", - отметил Нгуен Суан Фук.

Президент СРВ выразил благодарность Соединенным Штатам за предоставленные Вьетнаму 5 млн доз вакцины против коронавируса через международный механизм COVAX ("Ковакс"). "Мы благодарны за эту ценную поддержку, которую США оказали Вьетнаму в контексте нынешнего сложного развития эпидемии COVID-19", - сказал он.