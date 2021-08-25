Вьетнам считает США одним из своих главных партнеров - президент
16:12 25.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вьетнам считает США одним из своих главных партнеров, заявил в среду президент Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Нгуен Суан Фук на встрече с вице-президентом Соединенных Штатов Камалой Харрис, находящейся здесь с официальным трехдневным визитом.
По словам главы вьетнамского государства, Вьетнам последовательно проводит независимую и самостоятельную внешнюю политику и готов быть надежным партнером для всех стран, вносящим позитивный вклад в дело мира, стабильности и процветания во всем мире. При этом Вьетнам считает Соединенные Штаты одним из своих главных международных партнеров. "Вьетнам выступает за дальнейшее укрепление всеобъемлющего, и взаимовыгодного партнерства с США, основанного на принципах уважения суверенитета, территориальной целостности и институтов друг друга", - отметил Нгуен Суан Фук.
Президент СРВ выразил благодарность Соединенным Штатам за предоставленные Вьетнаму 5 млн доз вакцины против коронавируса через международный механизм COVAX ("Ковакс"). "Мы благодарны за эту ценную поддержку, которую США оказали Вьетнаму в контексте нынешнего сложного развития эпидемии COVID-19", - сказал он.
НОВОСТИ
- 17:12 25.08.2021
- Украина не покупает газ в ЕС, а забирает российский из транзитной трубы - Медведчук
- 17:00 25.08.2021
- В Тюмени задержали подозреваемого в убийстве 8-летней девочки - источник
- 16:32 25.08.2021
- Украина не сможет вступить в НАТО до возврата территорий - Кальюлайд
- 16:30 25.08.2021
- О разработке российских ученых, способной повлиять на мировую науку, рассказал Александр Мажуга
- 16:00 25.08.2021
- Отношения Кабула и Москвы будут лучше, чем при власти Ашрафа Гани - партия Хекматиара
- 15:32 25.08.2021
- Путин поддержал идею ввести традицию поднимать флаг РФ в школах
- 15:12 25.08.2021
- Отношения между ЕС и Россией достигли низшей точки - глава МИД Австрии
- 15:00 25.08.2021
- Путин предложил объявить 2023 год в России Годом педагога
- 14:32 25.08.2021
- Китай будет поддерживать Россию на пути ее национального развития - Си Цзиньпин
- 14:12 25.08.2021
- Россия не согласна с позицией Турции по Крыму, подчеркнул Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать