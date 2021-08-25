Украина не сможет вступить в НАТО до возврата территорий - Кальюлайд

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина, несмотря на закрепление в конституции "необратимого евроатлантического курса", не сможет вступить в НАТО до возврата территорий, которые считает своими. Об этом заявила в опубликованном в среду интервью украинскому изданию "Европейская правда" президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

"Эстония поддерживает План действий по членству и сближение Украины с НАТО, но неясно, когда это станет возможным. Нужно сначала дождаться поворота истории", - считает она.

На уточняющий вопрос о том, является ли восстановление контроля над всей территорией условием вступления Украины в НАТО, она ответила: "Абсолютно! Нужно решение конфликта. Надеюсь, путем переговоров. Рано или поздно".