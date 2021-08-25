О разработке российских ученых, способной повлиять на мировую науку, рассказал Александр Мажуга

16:30

Автор фото: Данил Головкин

В ходе встречи с молодыми учеными профессор РАН, доктор химических наукрассказал о современных разработках, которые могут повлиять на мировую науку и о внимании, уделяемом сегодня науке в Российской Федерации.

«Сегодня вклад России в мировую науку составляет менее двух процентов. Однако среди отечественных открытий есть такие, которые оказали влияние на весь мир. Тот факт, что 2021 год объявлен в России Годом науки и технологий, доказывает, что наша страна взяла курс на поддержку научных исследований и разработок», — сообщил профессор РАН.

Он рассказал о новой разработке химиков Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева (РХТУ), прозрачном легком материале, способном вырабатывать свет, и добавил, что материалы на аэрогелевой основе могут найти широкое применение, в частности в качестве энергосберегающих источников света, оптических датчиков, медицинских люминесцентных меток, плазменных панелей и OLED-дисплеев. Специалисты РХТУ решили совместить аэрогели и люминесцентные вещества, чтобы добиться равномерного излучения, что выгодно отличит их от светодиодов, которые, по мнению экспертов, обладают целым рядом значительных недостатков.

Специалист отдела эксплуатации компании «Оптик-Вижн» Михаил Мишарин считает, что Российская Федерация должна энергичней продвигать свои инновационные разработки на европейские рынки. «Сегодня руками российских ученых создаются новые уникальные проекты, разрабатываются современные материалы, о которых должен узнать весь мир», — высказал мнение Мишарин.