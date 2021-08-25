В Тюмени задержали подозреваемого в убийстве 8-летней девочки - источник

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подозреваемый в убийстве 8-летней школьницы из Тюмени задержан. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Подозреваемый задержан, с ним ведутся следственные действия в данный момент", - сказал собеседник агентства.