На госслужбу допустят лиц с иностранным гражданством при невозможности от него избавиться
17:32 25.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий принимать на госслужбу граждан России, имеющих также иностранное подданство, при невозможности от него избавиться. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.
В апреле этого года в России был принят соответствующий закон, на основании которого подписан данный указ.
"Установить, что гражданин РФ, имеющий гражданство (подданство) иностранного государства, которое не прекращено по не зависящим от него причинам, может быть принят на государственную или муниципальную службу и назначен на должность, при замещении которой не требуется оформление допуска к государственной тайне", - говорится в указе. Это распространяется и на действующих чиновников.
Факт невозможности прекращения человеком иностранного гражданства будет устанавливаться решением президента РФ или президентской Комиссией по вопросам гражданства.
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