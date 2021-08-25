Четверть россиян не верят в глобальное потепление - опрос
18:00 25.08.2021 Источник: РБК
В глобальное потепление не верит каждый четвертый опрошенный россиянин, говорится в исследовании сервиса по поиску работы Superjob (есть у РБК). В опросе участвовали 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны.
О том, что он верит в глобальное потепление, заявил каждый второй респондент (51%). «Это доказано не только наукой, но и природными катастрофами в этом году, например пожарами в Якутии», — отметили опрошенные из этой группы.
В то же время более четверти (26%) респондентов в глобальное потепление не верят.
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