Четверть россиян не верят в глобальное потепление - опрос

18:00 Источник: РБК

В глобальное потепление не верит каждый четвертый опрошенный россиянин, говорится в исследовании сервиса по поиску работы Superjob (есть у РБК). В опросе участвовали 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны.

О том, что он верит в глобальное потепление, заявил каждый второй респондент (51%). «Это доказано не только наукой, но и природными катастрофами в этом году, например пожарами в Якутии», — отметили опрошенные из этой группы.

В то же время более четверти (26%) респондентов в глобальное потепление не верят.