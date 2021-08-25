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Евгений Нифантьев: Всеобщая вакцинация должна быть добровольной

17:45 25.08.2021

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Автор фото: Галина Бродская
Мотивирующий флешмоб проведен в Южном округе студентами московских вузов. Ими было устроено соревнование по метанию дротиков с названиями своих высших учебных заведений в стилизованную под изображение коронавируса мишень. По мнению участников, акция должна стимулировать жителей к более активной вакцинации.

Член Общественной палаты РФ, руководитель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев, занимавшийся организацией работы по предупреждению и предотвращению распространения инфекции COVID-19 в рамках Всероссийской акции «Мы вместе» на государственном уровне в 2020 году, поддержал флешмоб.

«Нам важно победить коронавирус раз и навсегда. А сделать это можно только добившись коллективного иммунитета. Всеобщая вакцинация – это действительно важно. Но она должна быть добровольной и основанной на информировании о ее эффективности и безопасности», – заявил общественник.

Он, также, обратил внимание на распространение в молодежной среде недостоверных сведений о негативных последствиях вакцинации.

«Не разобравшись в теме, блогеры начинают снимать ролики, транслируя ложную информацию о вакцине и запугивая население. На этом фоне очень важно, когда студенты осознанно подходят к вопросам вакцинации и подают пример своим сверстникам», – считает Евгений Нифантьев.

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