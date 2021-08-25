Сбербанк не исключает роста ставок на розничном рынке в сентябре, он будет несущественным - зампред
17:47 25.08.2021
Как заявил в интервью “Интерфаксу” заместитель председателя правления Сбербанка (MOEX: SBER) Кирилл Царёв, сентябрьский рост цен, предполагаемый на розничном рынке, не будет существенным.
"Я думаю, что какая-то коррекция ставок еще будет, но не пропорционально изменению ключевой ставки. Вопрос, что дальше будет происходить с денежным рынком, так как ЦБ не исключил дальнейшего повышения ставки. Будем смотреть. Я думаю, что мы, возможно, в сентябре увидим корректировку на рынке, но я не думаю, что она будут существенной", — сообщил Царёв.
По его словам, повышение ключевой ставки ЦБ было ожидаемым и банки ее уже частично отыграли.
Банк России сделал первый шаг в сторону нормализации денежно-кредитной политики в марте 2021 года, повысив ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 4,5% с исторического минимума в 4,25%. В апреле регулятор повысил ее еще на 50 б.п. - до 5,0%, в июне на очередные 50 б.п. - до 5,50%, в июле - сразу на 100 б.п. - до 6,50%.
НОВОСТИ
- 18:40 25.08.2021
- Вице-президент США призвала Вьетнам совместно противодействовать притязаниям КНР в Южно-Китайском море
- 18:00 25.08.2021
- Четверть россиян не верят в глобальное потепление - опрос
- 17:45 25.08.2021
- Евгений Нифантьев: Всеобщая вакцинация должна быть добровольной
- 17:32 25.08.2021
- На госслужбу допустят лиц с иностранным гражданством при невозможности от него избавиться
- 17:12 25.08.2021
- Украина не покупает газ в ЕС, а забирает российский из транзитной трубы - Медведчук
- 17:00 25.08.2021
- В Тюмени задержали подозреваемого в убийстве 8-летней девочки - источник
- 16:32 25.08.2021
- Украина не сможет вступить в НАТО до возврата территорий - Кальюлайд
- 16:30 25.08.2021
- О разработке российских ученых, способной повлиять на мировую науку, рассказал Александр Мажуга
- 16:12 25.08.2021
- Вьетнам считает США одним из своих главных партнеров - президент
- 16:00 25.08.2021
- Отношения Кабула и Москвы будут лучше, чем при власти Ашрафа Гани - партия Хекматиара
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать