Сбербанк не исключает роста ставок на розничном рынке в сентябре, он будет несущественным - зампред

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Как заявил в интервью “Интерфаксу” заместитель председателя правления Сбербанка (MOEX: SBER) Кирилл Царёв, сентябрьский рост цен, предполагаемый на розничном рынке, не будет существенным.

"Я думаю, что какая-то коррекция ставок еще будет, но не пропорционально изменению ключевой ставки. Вопрос, что дальше будет происходить с денежным рынком, так как ЦБ не исключил дальнейшего повышения ставки. Будем смотреть. Я думаю, что мы, возможно, в сентябре увидим корректировку на рынке, но я не думаю, что она будут существенной", — сообщил Царёв.

По его словам, повышение ключевой ставки ЦБ было ожидаемым и банки ее уже частично отыграли.

Банк России сделал первый шаг в сторону нормализации денежно-кредитной политики в марте 2021 года, повысив ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 4,5% с исторического минимума в 4,25%. В апреле регулятор повысил ее еще на 50 б.п. - до 5,0%, в июне на очередные 50 б.п. - до 5,50%, в июле - сразу на 100 б.п. - до 6,50%.