Вице-президент США призвала Вьетнам совместно противодействовать притязаниям КНР в Южно-Китайском море

18:40 Источник: Интерфакс

Вице-президент США Камала Харрис в ходе визита во Вьетнам обратилась к властям страны с призывом вместе с США выступать против политики КНР в Южно-Китайском море, сообщило агентство Associated Press (AP).

"Нам нужно найти способы оказывать давление и, говоря откровенно, наращивать его в отношении Китая, чтобы побудить его соблюдать Конвенцию ООН по морскому праву, а также противодействовать его агрессивным чрезмерным требованиям на море", - сказала она в начале встречи с президентом Вьетнама Выонг Динь Хюэ.

Она пообещала, что США сохранят мощное присутствие в Южно-Китайском море.