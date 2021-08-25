0
0
0
НОВОСТИ

Вице-президент США призвала Вьетнам совместно противодействовать притязаниям КНР в Южно-Китайском море

18:40 25.08.2021 Источник: Интерфакс

Вице-президент США Камала Харрис в ходе визита во Вьетнам обратилась к властям страны с призывом вместе с США выступать против политики КНР в Южно-Китайском море, сообщило агентство Associated Press (AP).

"Нам нужно найти способы оказывать давление и, говоря откровенно, наращивать его в отношении Китая, чтобы побудить его соблюдать Конвенцию ООН по морскому праву, а также противодействовать его агрессивным чрезмерным требованиям на море", - сказала она в начале встречи с президентом Вьетнама Выонг Динь Хюэ.

Она пообещала, что США сохранят мощное присутствие в Южно-Китайском море.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:00 25.08.2021
Четверть россиян не верят в глобальное потепление - опрос
0
100
17:47 25.08.2021
Сбербанк не исключает роста ставок на розничном рынке в сентябре, он будет несущественным - зампред
0
129
17:45 25.08.2021
Евгений Нифантьев: Всеобщая вакцинация должна быть добровольной
0
115
17:32 25.08.2021
На госслужбу допустят лиц с иностранным гражданством при невозможности от него избавиться
0
142
17:12 25.08.2021
Украина не покупает газ в ЕС, а забирает российский из транзитной трубы - Медведчук
0
216
17:00 25.08.2021
В Тюмени задержали подозреваемого в убийстве 8-летней девочки - источник
0
213
16:32 25.08.2021
Украина не сможет вступить в НАТО до возврата территорий - Кальюлайд
0
272
16:30 25.08.2021
О разработке российских ученых, способной повлиять на мировую науку, рассказал Александр Мажуга
0
229
16:12 25.08.2021
Вьетнам считает США одним из своих главных партнеров - президент
0
237
16:00 25.08.2021
Отношения Кабула и Москвы будут лучше, чем при власти Ашрафа Гани - партия Хекматиара
0
359

Возврат к списку