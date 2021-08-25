Вице-президент США призвала Вьетнам совместно противодействовать притязаниям КНР в Южно-Китайском море
18:40 25.08.2021 Источник: Интерфакс
Вице-президент США Камала Харрис в ходе визита во Вьетнам обратилась к властям страны с призывом вместе с США выступать против политики КНР в Южно-Китайском море, сообщило агентство Associated Press (AP).
"Нам нужно найти способы оказывать давление и, говоря откровенно, наращивать его в отношении Китая, чтобы побудить его соблюдать Конвенцию ООН по морскому праву, а также противодействовать его агрессивным чрезмерным требованиям на море", - сказала она в начале встречи с президентом Вьетнама Выонг Динь Хюэ.
Она пообещала, что США сохранят мощное присутствие в Южно-Китайском море.
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