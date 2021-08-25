США не будут отвечать за безопасность аэропорта Кабула после вывода своих сил - Пентагон
20:00 25.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты не будут отвечать за обеспечение безопасности аэропорта Кабула после завершения операции по эвакуации и вывода оттуда американских военных. Об этом заявил в среду на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
"Когда миссия закончится и мы уйдем <...>, аэропорт больше не будет ответственностью США", - сказал он.
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