США не будут отвечать за безопасность аэропорта Кабула после вывода своих сил - Пентагон

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не будут отвечать за обеспечение безопасности аэропорта Кабула после завершения операции по эвакуации и вывода оттуда американских военных. Об этом заявил в среду на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Когда миссия закончится и мы уйдем <...>, аэропорт больше не будет ответственностью США", - сказал он.