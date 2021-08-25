ЕСПЧ потребовал от Польши и Латвии позаботиться о беженцах из Белоруссии

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша и Латвия должны обеспечить беженцев с Ближнего Востока, застрявших на границе с Белоруссией, жильем и одеждой. Соответствующее решение опубликовал в среду Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

"ЕСПЧ сегодня решил удовлетворить запрос на обеспечительную меру в рамках жалоб "Амири и других против Польши" и "Ахмеда и других против Латвии", касающихся недавних событий на границах Польши и Латвии с Белоруссией. Мера будет действовать три недели, до 15 сентября включительно", - говорится в решении суда.

Хотя Белоруссия и имеет определенные международные обязательства, касающиеся пограничного режима, Латвия и Польша должны обеспечить заявителей едой, водой, одеждой, оказать медицинскую помощь и, по возможности, предоставить временное жилье, постановил суд. "В то же время следует уточнить, что эта [обеспечительная мера] не должна восприниматься как требование к Польше и Латвии просто пустить заявителей на свою территорию", - подчеркнули в международном судебном органе.