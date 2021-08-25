Годовая инфляция в РФ с 17 по 23 августа ускорилась до 6,68%
22:00 25.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Годовая инфляция в России за неделю с 17 по 23 августа ускорилась до 6,68%, говорится в обзоре "О текущей ценовой ситуации", подготовленном Минэкономразвития.
"На потребительском рынке, по еженедельным данным Росстата, за неделю с 17 по 23 августа инфляция составила 0,1% (дефляция на 0,01% неделей ранее), м начала месяца цены выросли на 0,07% (в 2020 году с 18 по 24 августа снижение на 0,04%). В годовом выражении инфляция составила 6,68%по состоянию на 23 августа", - отмечается в обзоре.
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