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Альтернативы талибам в Афганистане нет - посол РФ в Кабуле

22:40 25.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Альтернативы радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане нет. Об этом заявил в среду посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Альтернативы талибам нет, это реальность во всех смыслах, это реальность, которая контролирует не только столицу, но и уже всю страну", - сказал он.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.

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