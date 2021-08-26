0
0
123
НОВОСТИ

Все самолеты МО РФ с эвакуированными из Афганистана приземлились в аэропорту Чкаловский

09:00 26.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все четыре самолета Минобороны России, три Ил-76 и Ил-62, с эвакуированными из Афганистана приземлились в подмосковном аэропорту Чкаловский.

Пассажиры проходят пограничный контроль и санитарные процедуры для предотвращения распространения коронавируса. Ранее сообщалось, что на первом Ил-76 прилетели около 100 человек. В основном это россияне афганского происхождения.

Один из прилетевших рассказал журналистам, что провел в Афганистане пять месяцев. Он приехал туда к родственникам, но застрял "из-за возникшей политической ситуации". "Холодно. Еще есть ощущение безопасности", - поделился он первыми впечатлениями от прилета в Москву.

Эвакуация из Афганистана более 500 граждан РФ, стран ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана) и Украины проводилась Минобороны РФ по поручению президента России Владимира Путина.

В среду самолеты вылетели из Кабула. Они совершили посадку на аэродромах Киргизии и Таджикистана, доставив туда граждан этих республик, после чего продолжили полет в Россию.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:50 26.08.2021
Андрей Воробьев: Подмосковные школы полностью готовы к 1 сентября
0
15
09:42 26.08.2021
Актриса Екатерина Васильева ушла в монастырь
0
42
09:32 26.08.2021
Потери ВВП стран мира из-за низких темпов вакцинации к 2025 году могут составить триллионы долларов - The Economist
0
62
09:20 26.08.2021
СНБ Армении сообщил, что ВС Азербайджана перекрыли связывающую республику с Ираном дорогу
0
88
09:05 26.08.2021
Китай призвал проверить лаборатории США для поиска истоков пандемии - СМИ
0
115
22:40 25.08.2021
Альтернативы талибам в Афганистане нет - посол РФ в Кабуле
0
707
22:00 25.08.2021
Годовая инфляция в РФ с 17 по 23 августа ускорилась до 6,68%
0
682
21:20 25.08.2021
Навальный призвал Запад ввести санкции против российских олигархов
0
871
20:40 25.08.2021
ЕСПЧ потребовал от Польши и Латвии позаботиться о беженцах из Белоруссии
0
778
20:00 25.08.2021
США не будут отвечать за безопасность аэропорта Кабула после вывода своих сил - Пентагон
0
746

Возврат к списку