Все самолеты МО РФ с эвакуированными из Афганистана приземлились в аэропорту Чкаловский

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все четыре самолета Минобороны России, три Ил-76 и Ил-62, с эвакуированными из Афганистана приземлились в подмосковном аэропорту Чкаловский.

Пассажиры проходят пограничный контроль и санитарные процедуры для предотвращения распространения коронавируса. Ранее сообщалось, что на первом Ил-76 прилетели около 100 человек. В основном это россияне афганского происхождения.

Один из прилетевших рассказал журналистам, что провел в Афганистане пять месяцев. Он приехал туда к родственникам, но застрял "из-за возникшей политической ситуации". "Холодно. Еще есть ощущение безопасности", - поделился он первыми впечатлениями от прилета в Москву.

Эвакуация из Афганистана более 500 граждан РФ, стран ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана) и Украины проводилась Минобороны РФ по поручению президента России Владимира Путина.

В среду самолеты вылетели из Кабула. Они совершили посадку на аэродромах Киргизии и Таджикистана, доставив туда граждан этих республик, после чего продолжили полет в Россию.