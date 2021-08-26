Все самолеты МО РФ с эвакуированными из Афганистана приземлились в аэропорту Чкаловский
09:00 26.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Все четыре самолета Минобороны России, три Ил-76 и Ил-62, с эвакуированными из Афганистана приземлились в подмосковном аэропорту Чкаловский.
Пассажиры проходят пограничный контроль и санитарные процедуры для предотвращения распространения коронавируса. Ранее сообщалось, что на первом Ил-76 прилетели около 100 человек. В основном это россияне афганского происхождения.
Один из прилетевших рассказал журналистам, что провел в Афганистане пять месяцев. Он приехал туда к родственникам, но застрял "из-за возникшей политической ситуации". "Холодно. Еще есть ощущение безопасности", - поделился он первыми впечатлениями от прилета в Москву.
Эвакуация из Афганистана более 500 граждан РФ, стран ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана) и Украины проводилась Минобороны РФ по поручению президента России Владимира Путина.
В среду самолеты вылетели из Кабула. Они совершили посадку на аэродромах Киргизии и Таджикистана, доставив туда граждан этих республик, после чего продолжили полет в Россию.
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