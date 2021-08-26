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НОВОСТИ

СНБ Армении сообщил, что ВС Азербайджана перекрыли связывающую республику с Ираном дорогу

09:20 26.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Азербайджанские войска перекрыли в среду вечером участок межгосударственной дороги Горис - Капан, связывающей Армению с Ираном. Об этом проинформировал в четверг пресс-центр армянской Службы национальной безопасности.

"25 августа около 23:00 (22:00 мск - прим. ТАСС) азербайджанская сторона закрыла участок Кармракар - Шурнух межгосударственной дороги Капан - Горис. Транспортные средства с указанного участка были эвакуированы. Ведутся работы по открытию дороги и возобновлению нормального передвижения людей и транспортных средств", - отмечается в сообщении.

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