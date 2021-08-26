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Потери ВВП стран мира из-за низких темпов вакцинации к 2025 году могут составить триллионы долларов - The Economist

09:32 26.08.2021 Источник: Эхо Москвы

Потери ВВП стран мира из-за низких темпов вакцинации к 2025 году могут достигнуть триллионов долларов. Это подсчитали эксперты The Economist Intelligence Unit — аналитического подразделения британского журнала The Economist. По данным исследования, богатые страны ввели в 100 раз больше вакцин против коронавируса, чем бедные.

Модель, построенная учеными показывает, что те страны, в которых к середине 2022 года не будет вакцинировано 60% населения, к 2025 году потеряют ВВП на общую сумму $2,3 трлн. Около двух третей этих потерь придется на страны с развивающейся экономикой, что еще больше замедлит их рост.  Эхо Москвы

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