0
0
150
НОВОСТИ

Глава Минобороны Британии рекомендовал афганцам покидать страну по земле

10:05 26.08.2021 Источник: РОСБАЛТ

Глава британского Минобороны Бен Уоллес предположил, что афганцы, которых не удалось эвакуировать из страны воздушным путем, могут попробовать пересечь наземную границу, охраняемую боевиками «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в РФ).

По словам Уоллеса, афганцам, которые не попали на самолеты, эвакуировавшие людей из Кабула, стоит «рассмотреть другой маршрут», чтобы уехать из страны. «Я бы рекомендовал им попробовать пересечь границу», — цитирует Уоллеса издание Times.

В настоящее время талибы контролируют все наземные пограничные переходы из Афганистана.  Росбалт

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:20 26.08.2021
В России вырос средний срок кредитования
0
34
11:12 26.08.2021
Собянин расширил список отраслей малого и среднего бизнеса для кредитной поддержки
0
54
11:05 26.08.2021
Китай не занимается экспортом идеологии и не сеет раздор, в отличие от США - ЦК Компартии
0
71
11:00 26.08.2021
Талибы считают, что Запад забирает из Афганистана ценных людей для страны - NYT
0
81
10:40 26.08.2021
Собянин рассказал о московском стандарте онкологической помощи
0
101
10:32 26.08.2021
Сенатор Линдси Грэм призвал к импичменту президента Джо Байдена
0
135
10:20 26.08.2021
Япония протестует в связи с готовящимися стрельбами ВС РФ на Итурупе - правительство
0
139
10:00 26.08.2021
Актриса Екатерина Васильева ушла в монастырь
0
275
09:50 26.08.2021
Андрей Воробьев: Подмосковные школы полностью готовы к 1 сентября
0
183
09:32 26.08.2021
Потери ВВП стран мира из-за низких темпов вакцинации к 2025 году могут составить триллионы долларов - The Economist
0
199

Возврат к списку