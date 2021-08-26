Глава Минобороны Британии рекомендовал афганцам покидать страну по земле
10:05 26.08.2021 Источник: РОСБАЛТ
Глава британского Минобороны Бен Уоллес предположил, что афганцы, которых не удалось эвакуировать из страны воздушным путем, могут попробовать пересечь наземную границу, охраняемую боевиками «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в РФ).
По словам Уоллеса, афганцам, которые не попали на самолеты, эвакуировавшие людей из Кабула, стоит «рассмотреть другой маршрут», чтобы уехать из страны. «Я бы рекомендовал им попробовать пересечь границу», — цитирует Уоллеса издание Times.
В настоящее время талибы контролируют все наземные пограничные переходы из Афганистана. Росбалт
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