Глава Минобороны Британии рекомендовал афганцам покидать страну по земле

10:05 Источник: РОСБАЛТ

Глава британского Минобороны Бен Уоллес предположил, что афганцы, которых не удалось эвакуировать из страны воздушным путем, могут попробовать пересечь наземную границу, охраняемую боевиками «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в РФ).

По словам Уоллеса, афганцам, которые не попали на самолеты, эвакуировавшие людей из Кабула, стоит «рассмотреть другой маршрут», чтобы уехать из страны. «Я бы рекомендовал им попробовать пересечь границу», — цитирует Уоллеса издание Times.

В настоящее время талибы контролируют все наземные пограничные переходы из Афганистана. Росбалт