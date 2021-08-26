Андрей Воробьев: Подмосковные школы полностью готовы к 1 сентября
09:50 26.08.2021
Подмосковные школы полностью готовы к 1 сентября, праздничные линейки в День знаний в этом году состоятся в очном формате. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв телеканалу «Россия 1».
Дистанционные занятия, по его словам, тоже отменяются. Все ученики в новом учебном году вернутся за парты, а учителям больше не нужно носить маски во время уроков. Все остальные меры безопасности пока останутся в силе.
«Все штатно, все готово. Меры безопасности – мы этим занимаемся, все идет по плану. Надеюсь, ничто не помешает нам начать учебный год очно. Оставим контроль температуры на входе, чтобы ребята тоже знали, что в школу нужно прийти здоровым и постигать, грызть гранит науки», – отметил губернатор.
НОВОСТИ
- 09:42 26.08.2021
- Актриса Екатерина Васильева ушла в монастырь
- 09:32 26.08.2021
- Потери ВВП стран мира из-за низких темпов вакцинации к 2025 году могут составить триллионы долларов - The Economist
- 09:20 26.08.2021
- СНБ Армении сообщил, что ВС Азербайджана перекрыли связывающую республику с Ираном дорогу
- 09:05 26.08.2021
- Китай призвал проверить лаборатории США для поиска истоков пандемии - СМИ
- 09:00 26.08.2021
- Все самолеты МО РФ с эвакуированными из Афганистана приземлились в аэропорту Чкаловский
- 22:40 25.08.2021
- Альтернативы талибам в Афганистане нет - посол РФ в Кабуле
- 22:00 25.08.2021
- Годовая инфляция в РФ с 17 по 23 августа ускорилась до 6,68%
- 21:20 25.08.2021
- Навальный призвал Запад ввести санкции против российских олигархов
- 20:40 25.08.2021
- ЕСПЧ потребовал от Польши и Латвии позаботиться о беженцах из Белоруссии
- 20:00 25.08.2021
- США не будут отвечать за безопасность аэропорта Кабула после вывода своих сил - Пентагон
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать