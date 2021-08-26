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Андрей Воробьев: Подмосковные школы полностью готовы к 1 сентября

09:50 26.08.2021

Подмосковные школы полностью готовы к 1 сентября, праздничные линейки в День знаний в этом году состоятся в очном формате. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв телеканалу «Россия 1».

Дистанционные занятия, по его словам, тоже отменяются. Все ученики в новом учебном году вернутся за парты, а учителям больше не нужно носить маски во время уроков. Все остальные меры безопасности пока останутся в силе.

«Все штатно, все готово. Меры безопасности – мы этим занимаемся, все идет по плану. Надеюсь, ничто не помешает нам начать учебный год очно. Оставим контроль температуры на входе, чтобы ребята тоже знали, что в школу нужно прийти здоровым и постигать, грызть гранит науки», – отметил губернатор.

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