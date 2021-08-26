Япония протестует в связи с готовящимися стрельбами ВС РФ на Итурупе - правительство

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Японии выразило протест властям России в связи с учениями российских вооруженных сил, которые, по словам генерального секретаря японского кабинета министров Кацунобу Като, готовятся на острове Итуруп.

"21 августа мы получили от российской стороны сообщение о том, что у побережья острова Итуруп в территориальных водах нашей страны с 26 по 29 августа, а также с 13 по 17 сентября пройдут стрельбы. В ответ по дипломатическим каналам мы выразили протест в связи с тем, что проведение этих учений не соответствует позиции нашей страны и является неприемлемым", - заявил в четверг на пресс- конференции Като.