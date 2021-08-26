Сенатор Линдси Грэм призвал к импичменту президента Джо Байдена

10:32 Источник: Эхо Москвы

Влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал к импичменту президента Джо Байдена. Как пишет издание The Hill, Грэм считает, что Байден должен быть отрешен от должности за действия по выводу американских войск из Афганистана.

По мнению сенатора, это капитуляция перед «Талибаном» (движение признано террористическим и запрещено в России) и самый бесчестный поступок главнокомандующего за всю современную историю. Эхо Москвы