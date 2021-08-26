Собянин рассказал о московском стандарте онкологической помощи

10:40

О новом Московском стандарте онкологической помощи рассказал в блоге на своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин.

«Пандемия по-прежнему отнимает много сил и ресурсов. Но, тем не менее, мы продолжаем реализацию программ повышения качества медицинской помощи москвичам. Одной из важнейших из них является онкологическая программа. За последние два года мы внедрили новый Московский стандарт онкологической помощи и обеспечили преемственность ведения пациента на всех этапах – от постановки диагноза до лечения и последующей реабилитации», — пишет в блоге мэр.

Он отмечает важность онкологической программы как направления медицинской помощи москвичам. По словам Сергея Собянина, для ее реализации прикладывается много усилий, в том числе закупается необходимое медицинское оборудование, проводятся строительство и реконструкция стационаров, а также центров амбулаторной онкологической помощи, увеличиваются расходы на необходимые лекарственные препараты, расширяется список пациентов, которые смогут их получать.

Отдельно мэром отмечается вопрос лекарственного обеспечения. Он пишет: «И, конечно, один из главных вопросов – лекарственное обеспечение онкологических пациентов. Современные таргетные, иммунные и гормональные препараты справляются даже с теми видами опухолей, которые ранее считались практически неизлечимыми. Поэтому лекарственная терапия все чаще становится "золотым стандартом" лечения онкологии. И мы в Москве делаем все, чтобы новейшие препараты были доступны для всех нуждающихся москвичей».

Для проведения необходимых сложнейших анализов для наилучшего подбора вариантов индивидуальной терапии в онкоклиниках столицы были развернуты шесть централизованных патоморфологических лабораторий, работающих по лучшим мировым стандартам и оснащенных самым современным оборудованием.

Градоначальник выразил надежду на то, что решение по расширению лекарственной терапии увеличит шансы на выздоровление тысячам москвичей.