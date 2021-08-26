Талибы считают, что Запад забирает из Афганистана ценных людей для страны - NYT
11:00 26.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Западные страны вывозят из Кабула тех людей, которые могли бы принести пользу в Афганистане. Об этом заявил представитель движения "Талибан" (запрещено в РФ) Забихулла Муджахид в интервью, опубликованном во вторник в газете "Нью-Йорк таймс".
Как сообщили ранее в среду в Белом доме, в целом с 14 августа США эвакуировали из Афганистана более 82 тыс. человек, из них только 4,5 тыс. - американцы и члены их семей. "Они (страны Запада - прим. ТАСС) не должны вмешиваться в дела нашей страны и забирать людские ресурсы: докторов, профессоров и других людей, которые нужны нам здесь. В Америке они могут стать поварами или посудомойщиками. Это бесчеловечно", - сказал он и добавил, что все, у кого есть законные документы для того, чтобы покинуть страну, смогут без сопротивления пройти в столичный аэропорт.
Представитель талибов также отверг заявления о том, что боевики движения занимаются преследования тех, кто им противостоял, и хотят установить строгие правила в отношении женщин. "Мы хотим построить будущее и забыть о том, что произошло в прошлом", - заявил Муджахид.
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