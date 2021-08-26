Китай не занимается экспортом идеологии и не сеет раздор, в отличие от США - ЦК Компартии
11:05 26.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайское правительство никому не навязывает свою идеологию и, в отличие от США, злоупотребляющих термином "демократия", не вносит раскол между другими государствами. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции заместитель главы канцелярии комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая по иностранным делам Лю Цзяньчао.
"Вы утверждаете, что Китай на международной арене в ходе сотрудничества с другими странами занимается экспортом собственных ценностей и политического режима. <...> Мы никогда никому не навязывали свою идеологию, ценности и модель развития, - подчеркнул он, отвечая на вопрос западного журналиста. - Какой должна быть демократия, решает народ того или иного государства. <...> То, как позиционируют себя Соединенные Штаты, - ошибка, к тому же деструктивная. Вашингтон сеет раздор и даже провоцирует противостояние между членами международного сообщества".
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