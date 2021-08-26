В России вырос средний срок кредитования

11:20 Источник: Известия

Средняя продолжительность ипотеки значительно увеличилась в первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го: для новостроек показатель вырос на два года, до 20,9 года, а для вторичного жилья — на 2,5 года, до 20 лет, рассказали в пресс-службе Банка России. Причина такой тенденции — увеличение ипотечных ставок и попытка заемщиков снизить ежемесячную нагрузку за счет удлинения ссуды, отметили в регуляторе.

Средние сроки выросли и по другим видам кредитов: по автозаймам — с 3,8 до 4,5 лет, а по необеспеченным потребительским ссудам — с 3,5 до почти 3,9 года, сообщил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Такое удлинение займов позволяет снизить ежемесячные платежи, однако повышает объем выплат за весь период.