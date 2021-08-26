Японская компания продемонстрировала возможность захвата одного спутника другим на орбите
11:32 26.08.2021 Источник: Газета.Ru
Японская компания Astroscale впервые продемонстрировала возможность захвата одного спутника другим на околоземной орбите. Компания объявила об этом на 36-м космическом симпозиуме в городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), сообщает SpaceNews.
Спутник-демонстратор ELSA-d был выведен в космос в марте 2021 года российской ракетой «Союз» для испытания технологии, которая позволит в будущем убирать с орбиты космический мусор.
24 августа спутник отделил от себя имитатор космического мусора, затем вновь сблизился с ним, и захватил при помощи специального магнитного захвата. «Это лишь первый шаг, но для нас он большой», — сказал Крис Блэкерби, представитель компании.
По его словам, эксперимент был коротким, малый спутник отделился от большого лишь на несколько сантиметров. Весь опыт продлился несколько десятков секунд, но этого хватило, чтобы протестировать основные технологии метода. «Мы смогли протестировать наши камеры, визуализацию, программы, и что самое главное – механизм захвата», — добавил он. В будущем в экспериментах будет произведен захват вращающегося объекта и сход его с орбиты. Газета.Ru
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