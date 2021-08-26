Собянин расширил список отраслей малого и среднего бизнеса для кредитной поддержки

11:12

Мэром Москвы Сергеем Собяниным увеличен список важнейших отраслей для кредитной поддержки бизнеса - сообщает пресс-служба мэра и Правительства Москвы.

«Правительство Москвы расширит перечень приоритетных отраслей (видов деятельности), имеющих право на получение льготных кредитов в рамках программы антикризисной поддержки бизнеса. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», — информирует сообщение.

В материалах, также, сообщается, что к субъектам малого и среднего бизнеса в сфере недвижимого и движимого имущества добавляется перечень приоритетных отраслей, не относящихся к МСП, “постановление расширяет перечень приоритетных отраслей за счет таких сфер, как общественное питание; культурные, выставочные, просветительские мероприятия; культура, досуг, развлечения; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; бытовые услуги населению (услуги парикмахерских и салонов красоты)”

В сообщении также говорится о дополнительной поддержке крупным предприятиям, осуществляющим деятельность в одном или нескольких важных направлениях в период до 31 декабря 2021 года по кредитам, полученным с 1 июля 2021 года в размере до 4% годовых по кредиту.

Чтобы получить поддержку, деятельность предприятий и индивидуальных предпринимателей должна соответствовать ряду условий, таких как: cумма доходов организации или индивидуального предпринимателя, полученных от осуществления предпринимательской деятельности по всем осуществляемым видам деятельности и применяемых ко всем налоговым режимам за 2020 год, не превысила в совокупности 2 млрд руб.; среднесписочная численность работников за 2020 год превысила 250 человек; удельный вес доходов от реализации услуг при осуществлении приоритетных отраслей (видов деятельности) составляет не менее 70% от общей суммы доходов за 2020 год; среднемесячный размер выплат сотрудникам по данным расчета о страховых взносах за предшествующий год не ниже региональной среднемесячной зарплаты по отрасли; организация является коммерческой.

Пресс-служба сообщает, что с начала проекта, стартовавшего в мае 2020 года “льготные кредиты на сумму более 132,9 млрд руб. получили свыше 18 тыс. компаний, в которых работают более 127 тыс. человек”.