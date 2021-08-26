Сначала акции «С заботой о здоровье» подарочные наборы получили почти 90 тысяч пенсионеров

11:30

Коробки “С заботой о здоровье” с начала стартовавшей 23 июня акции, получили почти 90 тысяч пожилых жителей столицы - сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

По инициативе мэра столицы акция “С заботой о здоровье”, стартовавшая 23 июня, подарочный набор смогут получить лица старше 65 лет, прошедшие первый этап вакцинации в период с 23 июня по 1 октября 2021 года, с дальнейшим завершением вакцинации.

«Представители старшего поколения наиболее подвержены рискам тяжело заболеть коронавирусной инфекцией. Именно поэтому мы приняли решение поддержать пенсионеров и отблагодарить их за то, что, вакцинируясь, они помогают в борьбе с распространением вируса в городе. Для удобства горожан кроме пунктов в центрах соцобслуживания были открыты дополнительные пункты выдачи в Гостином Дворе и городских поликлиниках. Всего со старта акции подарком воспользовались почти 90 тыс. человек», — сообщила Анастасия Ракова.

Активнее всех оказались пенсионеры ЮАО, там полезные подарочные наборы были вручены 11 тысячам человек, следующими по количеству принявших участие в акции идут ЮЗАО и СВАО, где пожилым москвичам вручили более 10 тысяч подарочных наборов.

В набор входят препараты для поддержания иммунитета и поддержки здорового образа жизни: тонометр и пульсометр, витаминные комплексы, таблетница, набор масок и другие полезные принадлежности.

Чтобы получить подарочную коробку, нужно предъявить паспорт гражданина РФ, московский полис ОМС, сертификат о вакцинации с отметками о введении двух компонентов или QR-код в бумажном или электронном виде (в центрах соцобслуживания принимают только QR-код), а также подарочный сертификат на получение набора.