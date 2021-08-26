Гендиректор ВОЗ призвал страны готовиться к новой пандемии коронавируса

12:00 Источник: Эхо Москвы

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус призвал страны готовиться к новой пандемии коронавируса в ближайшее время.

Ближайшие три месяца станут критически важным периодом в подготовке к противостоянию будущей пандемии. При этом, какие бы механизмы ни использовались, они должны быть основаны на нескольких принципах, которым будут следовать все страны. Прежде всего, они должны быть согласованы с мандатом ВОЗ, не надо заниматься созданием параллельных структур, потому что это может привести к дальнейшей дефрагментации глобальной системы здравоохранения.

Гебрейесус подчеркнул, что реальное количество заболевших сейчас, возможно, в разы превышает официально зарегистрированные в ВОЗ цифры. Эхо Москвы