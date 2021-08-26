Гендиректор ВОЗ призвал страны готовиться к новой пандемии коронавируса
12:00 26.08.2021 Источник: Эхо Москвы
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус призвал страны готовиться к новой пандемии коронавируса в ближайшее время.
Ближайшие три месяца станут критически важным периодом в подготовке к противостоянию будущей пандемии. При этом, какие бы механизмы ни использовались, они должны быть основаны на нескольких принципах, которым будут следовать все страны. Прежде всего, они должны быть согласованы с мандатом ВОЗ, не надо заниматься созданием параллельных структур, потому что это может привести к дальнейшей дефрагментации глобальной системы здравоохранения.
Гебрейесус подчеркнул, что реальное количество заболевших сейчас, возможно, в разы превышает официально зарегистрированные в ВОЗ цифры. Эхо Москвы
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