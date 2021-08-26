В России зарегистрировали 820 смертей из-за COVID-19 за сутки, это максимум за пандемию
12:05 26.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 19 630, до 6 824 540. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,29%.
Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 19 661, до 6 092 818. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до уровня 89,3% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 820 против 809 днем ранее, до 179 243. Прирост стал максимальным с начала пандемии, предыдущий максимум - 819 смертей за день - был зарегистрирован 14 августа. Условная летальность инфекции (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,63%, следует из данных штаба.
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