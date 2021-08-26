Ереван заявил, что Азербайджан перекрыли дорогу Горис - Капан вопреки договоренностям с РФ
12:20 26.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Перекрытие азербайджанскими ВС участка дороги Горис - Капан противоречит договоренностям с Арменией и Россией. Об этом заявил в четверг премьер-министр республики Никол Пашинян.
"Азербайджанцы перекрыли участок, якобы мотивируя это тем, что люди с армянской стороны <...> нанесли ножевые удары азербайджанским пограничникам. Мы официально заявляем, что такого не было. Но мы призываем азербайджанскую сторону, если есть такие факты, передать армянской стороне для расследования. Но случившееся противоречит договоренности, достигнутой с Арменией и РФ, об этом говорится в заявлении Минобороны от декабря 2020 года", - заявил он, выступая в парламенте Армении.
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