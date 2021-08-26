В Москве выявили 1 712 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:32 26.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 712 против 1 402 днем ранее, до 1 560 501. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,11%.
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 54 против 52 днем ранее. Всего в столице умерли 27 193 человека, следует из сообщения штаба.
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