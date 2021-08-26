Врач и пациент должны стоять в центре улучшенной системы здравоохранения - Румянцев

12:30

Фото из личного архива А. Румянцева

, академик РАН, основатель центра им. Д. Рогачева, комментируя выступление Президента Российской Федерации, отметил, что запуск социальной программы реабилитации и реконструкция первичного звена здравоохранения повлияют на повышение качества оказания медпомощи в РФ.

«При модернизации первичного звена здравоохранения надо учитывать не только число участковых и фельдшерско-акушерских пунктов, но не забывать о врачах «с земли». Программа строительства и реконструкции объектов не должна заслонять от нас главное действующее лицо системы здравоохранения — медицинского работника, который делает все, что в его силах, для пациента», — поделился мнением академик Румянцев.

По мнению академика РАН, при условии достойной оплаты работы врачей и соответствий условий труда современным стандартам доступность и качество оказываемой медицинской помощи значительно возрастет. Он считает, что ядром обновленного первичного звена здравоохранения должны стать высококвалифицированные специалисты, получающие за свой труд достойное вознаграждение. Также, он напомнил о том, что к здоровью человека необходим комплексный подход, включающий в себя профилактику, лечение и реабилитацию, только таким образом, как подчеркнул Александр Румянцев, можно добиться улучшения качества жизни.

В своем выступлении на Съезде партии “Единая Россия” президент Владимир Путин призвал обеспечить рост качества медицинской помощи. Как заявил президент: «Удовлетворенность граждан качеством медицинской помощи будет служить главной оценкой эффективности региональных программ модернизации здравоохранения».

Глава государства также напомнил о старте специальной программы по развитию системы медицинской реабилитации, на ее реализацию планируется направить 100 миллиардов рублей, из них 60 миллиардов — в ближайшие три года.