Врач и пациент должны стоять в центре улучшенной системы здравоохранения - Румянцев
12:30 26.08.2021
|Фото из личного архива А. Румянцева
«При модернизации первичного звена здравоохранения надо учитывать не только число участковых и фельдшерско-акушерских пунктов, но не забывать о врачах «с земли». Программа строительства и реконструкции объектов не должна заслонять от нас главное действующее лицо системы здравоохранения — медицинского работника, который делает все, что в его силах, для пациента», — поделился мнением академик Румянцев.
По мнению академика РАН, при условии достойной оплаты работы врачей и соответствий условий труда современным стандартам доступность и качество оказываемой медицинской помощи значительно возрастет. Он считает, что ядром обновленного первичного звена здравоохранения должны стать высококвалифицированные специалисты, получающие за свой труд достойное вознаграждение. Также, он напомнил о том, что к здоровью человека необходим комплексный подход, включающий в себя профилактику, лечение и реабилитацию, только таким образом, как подчеркнул Александр Румянцев, можно добиться улучшения качества жизни.
В своем выступлении на Съезде партии “Единая Россия” президент Владимир Путин призвал обеспечить рост качества медицинской помощи. Как заявил президент: «Удовлетворенность граждан качеством медицинской помощи будет служить главной оценкой эффективности региональных программ модернизации здравоохранения».
Глава государства также напомнил о старте специальной программы по развитию системы медицинской реабилитации, на ее реализацию планируется направить 100 миллиардов рублей, из них 60 миллиардов — в ближайшие три года.
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