Раввины обиделись на слова папы Франциска о "безжизненности" Торы - СМИ

13:00

Высшие еврейские религиозные авторитеты Израиля заявили Ватикану, что они обеспокоены комментариями Папы Франциска по поводу их Священных Законов, и попросили разъяснений.

В письме, с которым ознакомилось агентство Reuters, раввин Рассон Аруси, председатель Комиссии главного раввината Израиля по диалогу со Святым Престолом, сказал, что комментарии, по-видимому, предполагают, что еврейский закон устарел. Власти Ватикана заявили, что изучают письмо и рассматривают ответ. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Раввин Аруси написал на следующий день после того, как понтифик рассказал о Торе, первых пяти книгах еврейской Библии, во время общей аудиенции 11 августа.

На аудиенции Папа Римский, размышляя о том, что апостол Павел сказал о Торе в Новом Завете, сказал: «Закон (Тора), однако, не дает жизни. Он не предлагает исполнение обетования, потому что он не способен выполнить его… Тем, кто ищет жизни, нужно смотреть на обетование и на его исполнение во Христе».

Раввин Аруси отправил письмо от имени главного раввината — высшего раввинского авторитета иудаизма в Израиле — кардиналу Курту Коху, в чей департамент Ватикана входит комиссия по религиозным отношениям с евреями.

«В своей проповеди папа представляет христианскую веру не только как заменяющую Тору, но и утверждает, что последняя больше не дает жизни, подразумевая, что иудейская религиозная практика в нынешнюю эпоху устарела», — говорится в письме Аруси.

«Это, по сути, неотъемлемая часть «учения о презрении» к евреям и иудаизму, которое, как мы думали, полностью отвергается церковью», — сказал он.

В офисе Коха заявили, что он получил письмо, «серьезно его рассматривает и обдумывает ответ». cursorinfo.co.il

