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О возросшей популярности электронного дистанционного голосования рассказал Тимофей Баженов

12:57 26.08.2021

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Автор фото: Максим Манюров
Количество поданных заявок на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) во время предстоящих сентябрьских выборов неуклонно возрастает, на сегодняшний день заявления подали более одного миллиона москвичей. Телеведущий Тимофей Баженов прокомментировал рост популярности онлайн-голосования, он считает, что в сентябре 2021 года будет побит рекорд прошлого 2020 года, когда проходило голосование за поправки к Конституции. Напомним, за поправки к Конституции проголосовало более 1 миллиона жителей столицы.

«Радует, что россияне проявляют энтузиазм по отношению к дистанционному голосованию. Это подчёркивает сознательность и ответственность населения. Доказывает, что москвичам не всё равно кто именно будет защищать их интересы. Выбирая дистанционное голосование, мы выбираем наше будущее. И делаем это безопасно, сохранив своё здоровье и уверенность, что наши голоса будут засчитаны», — заявил Тимофей Баженов. Он рассказал, что система ДЭГ была разработана российскими специалистами на основе мирового опыта, была неоднократно проверена и доказала свою надежность и прозрачность результатов голосования. Также общественник подчеркнул важность онлайн-способа голосования для здоровья жителей столицы, так как он исключает прямой контакт с людьми на избирательных участках.

О дистанционном электронном голосовании, которое будет проводиться в течение трех дней, также высказалась активист политического движения “Зеленая Альтернатива”, предприниматель Елена Стрельникова. «Я считаю, что общественные деятели, представляющие одну из парламентских партий и выступающие в угоду своей политической повестке строго за очное голосование, да ещё и в один день, поступают, по крайней мере, бесчеловечно. Позиция с игнорированием возможностей дистанционного голосования в условиях высокого пандемического фона — это, говоря искренне, людоедский подход. Я как человек, связанный и в жизни, и в работе, с инвалидами, с больными людьми воспринимаю дистанционное голосование как разумное решение. А если избиратель не владеет техникой и интернетом можно всегда вызвать домашнее голосование, а не гнать его на участок»,- высказала свое мнение Стрельникова.

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