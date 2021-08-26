Задержанный по подозрению в убийстве девочки в Тюмени признался в преступлении - СК

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Задержанный по подозрению в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени Виталий Бережной признался в совершении преступления. Об этом журналистам сообщила в четверг официальный представитель СК Светлана Петренко.

"В ходе допроса он дал признательные показания, которые подозреваемый подтвердил при их проверке на месте, в том числе указал место сокрытия тела девочки", - сказала она.