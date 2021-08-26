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НОВОСТИ

ФСБ сообщила о раскрытии преступной схемы в сфере ритуальных услуг

13:20 26.08.2021 Источник: Эхо Москвы

ФСБ сообщает о раскрытии преступной схемы в сфере ритуальных услуг с участием полицейских. Задержаны пять человек. Сотрудники отделений полиции по районам Нагорный и Северное Измайлово в Москве длительное время получали деньги от представителей ритуального агентства за информацию о вызовах по фактам смерти граждан. Организатор преступной группы, как говорят в ФСБ, пытался скрыться от следствия на Украине. Он был задержан при попытке пересечения границы. Имена полицейских не называются.  Эхо Москвы

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