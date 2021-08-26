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За кашель на еду в супермаркете американка получила два года лишения свободы

14:00 26.08.2021 Источник: Газета.Ru

Жительницу американского штат Пенсильвания Энн Сирко приговорили к двум годам лишения свободы за то, что она демонстративно кашляла и плевала на еду в супермаркете, крича при этом, что инфицирована коронавирусом. Об этом сообщает New York Post.

Сирко признала свою вину и извинилась, а ее адвокат указал на сделанный впоследствии тест, который показал, что она не была заражена SARS-CoV-2. Однако судья назвал действия обвиняемой «абсолютно возмутительными» и приговорил ее к двум годам тюремного заключения с восемью годами испытательного срока. Кроме того, женщину обязали выплатить $30 тыс., чтобы возместить причиненный ущерб.

Как рассказывает владелец сети супермаркетов, в одном из которых плевалась Сирко, Джо Фасула, после инцидента администрация магазина выбросила продукты общей стоимостью порядка $35 тыс. Он отметил, что все произошло в начале пандемии, когда было неизвестно, как передается COVID-19.  Газета.Ru

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