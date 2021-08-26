Москвичи одержали первую победу в борьбе за исторический облик Москвы - Леонов
13:17 26.08.2021
|Фото: Александр Иванов
“Общаясь с жителями ЦАО, постоянно слышу от них предложения по сохранению культурно-исторического облика столицы. Мои волонтёры провели более 340 пикетов по сбору подписей в поддержку предложения о присвоении зданиям в ЦАО статуса объектов культурного наследия – и первую победу мы уже одержали!”, — рассказал Олег Леонов.
Общественный лидер на встречах с горожанами неоднократно поднимал тему спасения исторических построек центра Москвы путем присвоения им статуса ОКН.
“Признание дома объектом культурного наследия по нашему предложению считаю общей победой. Жители должны гордиться собой! Благодаря их неравнодушию, желанию сохранить самобытный и исторический вид Москвы, уверен, мы сумеем отстоять и другие значимые строения», — заявил в заключение Олег Леонов.
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