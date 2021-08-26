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Москвичи одержали первую победу в борьбе за исторический облик Москвы - Леонов

13:17 26.08.2021

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Фото: Александр Иванов
Департаментом культурного наследия г. Москвы присвоен статус Объекта культурного наследия зданию усадьбы дьяка А. И. Иванова-Левашовых - сообщил куратор проектов “ЛизаАлерт” Центра поиска пропавших людей Олег Леонов. Это стало возможным только благодаря собранным москвичами подписям за сохранность исторического облика столицы.

“Общаясь с жителями ЦАО, постоянно слышу от них предложения по сохранению культурно-исторического облика столицы. Мои волонтёры провели более 340 пикетов по сбору подписей в поддержку предложения о присвоении зданиям в ЦАО статуса объектов культурного наследия – и первую победу мы уже одержали!”, — рассказал Олег Леонов.

Общественный лидер на встречах с горожанами неоднократно поднимал тему спасения исторических построек центра Москвы путем присвоения им статуса ОКН.

“Признание дома объектом культурного наследия по нашему предложению считаю общей победой. Жители должны гордиться собой! Благодаря их неравнодушию, желанию сохранить самобытный и исторический вид Москвы, уверен, мы сумеем отстоять и другие значимые строения», — заявил в заключение Олег Леонов.

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