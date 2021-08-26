На «Армия-2021» «закрутилась» «Юнармейская карусель»

13:22

Фото "Юнармия"

Активисты Движения в этом году «улучшили» экспозицию. Теперь это не просто стенд, это - интерактивно-выставочный модуль «Юнармейская карусель», сконцентрировавший в себе все новаторские решения. Павильон буквально «напичкан» полезнымидля ребят активностями – «Юнтех», «Краеведение», «Творчество», «Курс молодого юнармейца», «Школа юнкоров» - всего и не перечислить. Направления определяли в соответствии с интересами молодежи. «ЮНАРМИЯ» всегда работает попринципу «есть спрос- найдется предложение».

«В прошлом году «Юнармейскую карусель» посетили более двадцати тысяч человек. Причем, и дети, и взрослые. Мы получили несколько десятков запросов на вступление в Движение. Министр обороны Сергей Шойгу высоко оценил пространство «ЮНАРМИИ». Проанализировав все это, мы поняли, что нужно двигаться дальше и удивлять. Так появилась идея о создании «Личного зачета». Это комплекс юнармейского многоборья, пройдя который ребята смогут преодолеть себя и победить свои страхи. Для новичков - своеобразный тест перед вступлением в Движение. А вообще, каждый кто придет к нам на площадку, унесет с собой что-то ценное. Именно этого мы и добивались, планируя экспозицию», - рассказал заместитель начальника Главного штаба «ЮНАРМИИ» Антон Кузнецов.

«Личный зачет» - для тех, кто не боится стать лучшей версией себя. Испытать свои силы можно в мобильной тепло-дымовой камере, на условном минном поле и площадке, где стреляют из лука. А станцию «Танковый биатлон» подготовили ребята из «Юнтеха» - они создали танки на пульте управления и трассу, имитирующую полигон «Алабино». Главное, отмечают организаторы, создать настроение, чтобы сюда захотелось вернуться еще не один раз. Милана Сафонова из Москвы оценила дистанцию на «десять из десяти».

«Мы не только проверили свою эрудицию, но еще потанцевали, попрыгали, почувствовали себя троянскими воинами, завели новые знакомства. Одним словом, получили кучу позитивных эмоций. А еще и подарки за участие. Всем советую прийти на площадку «ЮНАРМИИ». Скучно здесь точно не будет», - пояснила она.

Примеру Миланы последовали не только участники Движения. К обеду у павильона «ЮНАРМИИ» даже очередь выстроилась. Всем хотелось поскорее попробовать себя в испытаниях. Все активности «Карусели» – не просто развлечение. Это расширение кругозора, развитие каких-то компетенций, тот самый жизненный опыт, который может пригодиться в любую минуту. Для проверки себя отведено две недели. «Юнармейская карусель», расположенная в Парке «Патриот» у входной группы C, будет «крутиться» вплоть до 4 сентября.

Площадка Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения представлена и на территории «Клуба болельщиков». Тут на большом мультимединйом экране можно в режиме онлайн наблюдать за соревнованиями «АрМИ-2021».

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «ЮНАРМИЯ» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. Сейчас в его рядах более 850 тысяч участников - самых смелых, самых отважных, самых инициативных ребят. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.